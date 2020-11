과학문화 콘텐츠 공모전 "내 손으로 만들어요"

ℓ

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 '2020 과학문화 콘텐츠 페스타'(이하 페스타)를 16일부터 과학문화포털 '사이언스올'에서 연다.

이번 페스타는 '생각보다 가까운, 우리 일상 속 과학문화'를 주제로 열리며 누구나 참여 가능하다. 이 행사는 미래 과학문화 콘텐츠 아이디어 공모전, 내가 뽑는 올해의 과학문화 콘텐츠 등 프로그램으로 구성돼 있다.

공모전은 내 주변에서 체험하고 싶은 과학교육 프로그램, 과학강연·공연·전시, 과학놀이 등 다양한 과학문화 콘텐츠를 국민이 직접 기획·제안하는 방식으로 진행된다. 다음달 4일까지 제안서를 접수하면 2020 대한민국 과학기술 대전(12월)에서 국민 투표를 통해 수상작을 정한다. 수상작 중 최우수 3개 안은 과기정통부 장관상을 받는다. 또 내년 신규 과학문화 프로그램으로 사업화 된다.

내가 뽑는 올해의 과학문화 콘텐츠는 올해 선보인 '영화, 방송, 웹스토리(웹툰·웹소설), SF소설(도서), 전시, 공연' 6개 분야, 200여종의 과학문화 콘텐츠를 놓고 16일까지 국민 투표를 통해 수상작을 정한다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 "이번 페스타는 국민의 목소리를 과학문화 사업에 반영해, 과학문화 혁신과 사회적 가치구현을 함께 실천하고자 기획했다"며 "앞으로도 고품질의 과학문화 콘텐츠 개발·확산과 함께, 민간·개인의 창의성을 극대화할 수 있는 과학문화 활동 기반 마련을 위해 노력할 계획"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr