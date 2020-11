주호영 “與, 공수처 출범 ‘검찰 제어’만 외치는 상황”

“文정부, 집값 올리는 데는 MB·朴보다 탁월”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 13일 고위공직자범죄수사처(공수처)와 관련해 “공수처는 고위공직자의 부정부패를 방지하는 것이 출범의 이유지, 검찰을 제어하는 게 출범의 가장 중요한 이유 아니다”라며 “이제는 오로지 검찰 제한만 외치고 있는 상황”이라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대표단회의에서 “문재인 정권은 대통령 특별감찰관은 거들떠보지도 않으면서 부끄럽게도 입만 열면 모두가 나서 공수처장 임명에 사활을 걸고 있다”며 “여야간 공수처장과 특별감찰관, 북한인권재단 이사를 동시에 임명하기로 했기 때문에 조속히 특별감찰관, 북한인권재단 이사 임명을 위한 절차를 서둘러야 한다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 부동산 정책에 대해 “문재인 정부 지난 4년 동안 서울 아파트 값이 무려 58%나 올랐다고 한다”며 “이명박·박근혜 정부 당시 아파트 값 상승률보다 무려 4.5배나 높은 수치다. 집값 올리는 데는 문재인 정부가 탁월한 수준”이라고 지적했다.

주 원내대표는 라임·옵티머스 사건과 관련해 “이성윤 검찰이 (사건을) 뭉개고 있다”며 “빨리 특검을 안하면 두고두고 국력 낭비, 도돌이표 수사가 될 수밖에 없다”고 밝혔다. 이어 “민주당은 뭐가 두렵나. 아마 특검으로 가면 안 될 사정들이 많은 모양”이라며 “김경수 경남도지사의 실형으로 판결된 드루킹 사건도 특검을 통해 전모가 드러났다. 진실을 아무리 눌러도 덮히지 않는다”고 강조했다.

주 원내대표는 “문재인 대통령이 어제 조 바이든 대통령 당선인과 통화하며 한미동맹의 미래지향적 발전과 한반도 비핵화 와 평화 정착을 위해 긴밀히 소통하자는 대화를 나눴다고 한다”며 “한반도 운전자를 자처한 문재인 정부가 북미 간 중재와 협상에서 얻어낸 성과와 실익은 아무것도 없고, 남은 것은 동맹의 균열뿐이라는 현실을 냉철하게 인식해야 한다. 한미동맹의 복원과 회복의 새로운 계기가 되길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr