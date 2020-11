[아시아경제 오주연 기자] 12일 강원지역 초등학교 교장·교감 4명이 12일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

도교육청 등에 따르면 원주·화천·홍천지역 초등학교 교장 1명과 교감 3명이 이날 코로나19 확진 판정을 받았다.

이에 따라 강원도 교육당국은 13일 도내 초·중학교 24곳의 학생 등교를 중단하고 원격수업으로 전환한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr