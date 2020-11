[아시아경제 임철영 기자] 외교부는 12일 에티오피아 티그라이 주(州) 전역의 여행경보를 3단계(철수권고)로 상향 조정한다고 밝혔다.

이번 조정은 최근 동 지역 내에서 에티오피아 연방군과 티그라이인민해방전선(TPLF) 간 무력충돌로 인해 다수의 사상자가 발생한 것으로 보도되는 등 우리 국민의 안전 우려가 증가하고 있는 점을 감안한 조치다.

외교부는 "에티오피아 티그라이 지역을 여행할 예정인 우리 국민들께서는 여행을 취소·연기해 주시기 바라며, 이 지역에 체류 중인 우리 국민들께서는 긴요한 용무가 아닌 한 철수해 주시기 바란다"고 당부했다.

외교부는 앞으로도 아프리카 동부 지역의 정세 등 상황을 예의주시하면서 여행경보 추가 조정 필요성을 지속 검토해 나갈 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr