[공시+]영림원소프트랩, 3분기 누적 영업익 26억원…전년比 15%↑

[아시아경제 금보령 기자] 글로벌 ERP 플랫폼 개발기업 영림원소프트랩 영림원소프트랩 060850 | 코스닥 증권정보 현재가 14,500 전일대비 150 등락률 +1.05% 거래량 32,111 전일가 14,350 2020.11.12 13:13 장중(20분지연) 관련기사 IPO시장 3분기 뚜렷한 회복세…내년에도 '대어' 줄줄이카카오게임즈도 '따상'…공모주 투자자금 줄줄이 대기중하반기 새내기주 엇갈린 성적표 close 은 3분기 연결 기준 누적 매출액이 325억2800만원, 영업이익이 26억800만원을 기록했다고 12일 밝혔다.

3분기 연결 기준 누적 매출액과 영업이익은 전년 동기와 비교해 각각 21.7%, 15.3% 증가했다.

영림원소프트랩 관계자는 "스마트공장 정부지원사업 지속 및 공공사업의 수주 확대, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인한 유통·서비스사업의 수주 확대가 실적 증가에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

영림원소프트랩의 3분기 연결 기준 누적 매출 가운데 구축형 ERP 제품군이 전체 매출의 65.8%를 차지하며 성장을 이끌었다.

내년 초에는 4분기 완성을 목표로 개발하고 있는 산업별 특화 프로세스가 탑재된 ERP를 출시해 성장세를 이어갈 계획이다.

영림원소프트랩 관계자는 "일본, 인도네시아 클라우드 사업의 경우 코로나19 상황에서도 꾸준한 도입문의가 이어지고 있으며, 원격지원을 통해 계약 및 사업 관리를 이어가고 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr