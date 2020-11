GS그룹 2021 정기 임원 인사…인사 키워드는 '전문성·외부 영입'

조직간 유기적 조화 및 안정성을 유지하면서 새로운 도약 추구

사업가적 경험과 디지털 역량을 두루 갖춘 외부 인재 과감히 중용

허태수 GS 회장이 글로벌 경제의 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 예년보다 약 한 달 앞당겨 인사를 단행했다.

GS 는 총 30명에 대한 2021년도 임원 인사를 단행했다고 12일 밝혔다. 이번 임원 인사는 각 계열사별 이사회를 거쳐 최종 확정된다.

이번 임원 인사는 '위드(with) 코로나' 시대에 대응하고, 미래 신사업의 청사진을 조속히 실행하는데 방점을 두었다. 지난해 비교적 큰 폭의 승진과 인사 이동을 단행한 만큼 올해 인사는 급격한 변화를 지양하고, 조직간 유기적인 조화 및 안정성을 유지하며 신사업 경험과 벤처 투자, M&A 등 다양한 분야에서 전문성이 검증된 외부 인재를 과감히 중용한 것이 이번 임원인사의 주요 특징이다.

이번 인사에서 GS 글로벌 자회사인 GS 엔텍 운영총괄(COO) 도정해 전무(54세)가 부사장으로 승진해 대표를 맡게 되고, GS 칼텍스 재무실장 유재영 전무(53세), GS 리테일 전략부문장 오진석 전무(54세)가 각각 부사장으로 승진한다. ㈜ GS 여은주 부사장은 GS 홍보 담당과 GS 스포츠 대표를 겸임한다.

또 GS 칼텍스 최병민 상무, 허철홍 상무, GS 건설 이규복 상무, 김영욱 상무, 김영신 상무, 유현종 상무가 각각 전무로 승진한다.

특히 GS 는 코로나19 장기화 사태가 불러온 뉴노멀(New Normal) 트렌드에 따라 미래 시장을 선점하기 위해 성별과 나이 등을 가리지 않고 역량 있는 인재를 영입하여 조기 실행에 나설 수 있도록 하는 한편, 신사업을 본격적으로 주도해 나가기 위해 다양한 영역에서 사업가적 경험과 디지털 역량을 두루 갖춘 것으로 검증된 GS 에너지 에너지자원사업본부장 김성원(50세) 부사장, GS 건설 신사업지원그룹장 신상철(53세) 부사장, GS 홈쇼핑 경영전략본부장 박솔잎(49세) 전무 등 3명의 인재를 외부에서 영입하여 미래 신성장을 견인하고자 했다.

GS 관계자는 " GS 의 조직 구조, 시스템 및 조직문화 차원에서 전문성과 디지털 역량을 갖춘 외부 인재를 적극 발탁하고, 시시각각으로 변하는 외부 환경에 빠르게 대처할 수 있는 애자일(Agile·신속하고 변화에 유연)한 조직 구조를 갖추는데 주력했다"며 "평면적 커뮤니케이션 중심의 오픈 이노베이션 활동과 빅데이터 기반의 의사결정을 중시하는 디지털 조직 문화의 기반 위에서 역동적인 혁신이 가능한 인사 시스템을 구축하고자 했다"고 밝혔다.

이는 허태수 회장이 오픈 이노베이션과 디지털 트랜스포메이션 등을 강조하며 임직원들과 직접 소통하면서 "빠르게 변화하는 불확실성의 시대에는 무엇보다 고객 중심으로 모든 초점을 맞춰 줄 것"과 "디지털, 환경 및 클린에너지 등 우리가 아직 가보지 않은 Beyond 영역을 포함해 적극적인 신성장동력 확보를 위해 전문성과 디지털 역량을 갖춘 인재의 확보가 중요하다"고 강조한 것과 맥을 같이 한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr