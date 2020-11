단계별 영어 홈스쿨링…'U+아이들나라 4.0' 나왔다

LG유플러스, 청담러닝과 제휴

아이전용 리모컨 '놀이펜' 기능도 탑재

[아시아경제 김흥순 기자] 주부 이지민(32)씨는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,850 전일대비 50 등락률 -0.42% 거래량 487,870 전일가 11,900 2020.11.12 10:14 장중(20분지연) 관련기사 증권사 리포트 총정리, 웹젠·네오팜 등 높은 목표가 제시한전, 광주·구미 산단에 에너지플랫폼 구축…그린뉴딜 참여U+지능형CCTV, 침입·배회·방화 3개 분야 KISA 인증 close 의 인터넷TV(IPTV) 서비스 'U+아이들나라'를 애용한다. 영유아를 위한 영어교재 브랜드 제휴는 물론 영어 캐릭터 콘텐츠까지 모두 무료로 제공하기 때문이다. 다만 어떤 콘텐츠를 어떻게 활용해야 학습에 도움이 되는지는 파악하기 어려워 아이가 좋아하는 콘텐츠 위주로 시청하고 있다.

LG유플러스는 이씨와 같은 구독자들이 고민을 덜 수 있도록 단계별, 주차별 교과과정에 맞게 콘텐츠를 분류한 'U+아이들나라 4.0'을 출시한다고 12일 밝혔다. U+아이들나라 4.0은 청담러닝과의 제휴를 통해 영어 홈스쿨링 프로그램을 새롭게 선보인다.

청담러닝이 지난 20여년간 축적한 창의사고 교육 노하우를 바탕으로 2500편에 달하는 U+아이들나라의 영어교육 콘텐츠를 모두 4개의 레벨과 주차별 주제에 따라 16주짜리 교육과정으로 구성한 것이 특징이다. 1~3레벨은 알파벳과 발음(파닉스)을 익히는 단계, 4레벨 이상은 말하기와 읽기의 기초를 익히는 단계로 구성했다.

이동훈 청담러닝 대표는 "모든 커리큘럼을 처음부터 차근차근 학습하다 보면 가장 마지막 단계에서는 미국 공교육 초등 1학년 수준의 영어를 구사할 수 있을 것"이라고 소개했다.

U+아이들나라 4.0에서는 아이전용 리모컨 '놀이펜'도 선보인다. 놀이펜의 전원버튼을 누르면 텔레비전 전원이 꺼진 상태에서도 U+아이들나라 화면이 켜지고 U+아이들나라 서비스만 조작할 수 있다. 디지털 코드를 입힌 도서와 IPTV를 연동해 놀이펜으로 관련 도서를 누르면 TV 화면으로 해당 콘텐츠를 시청할 수 있는 기능도 넣었다.

청담어학원의 '파닉스 콘서트', 영국 옥스퍼드대 출판부에서 제작한 영어교재 영상 336편 등의 콘텐츠를 볼 수 있고, 놀이펜에 탑재된 모션 인식 기능을 통해 아이들이 율동 게임도 즐길 수 있다. LG유플러스 측은 "보고 싶은 영상이 있을 때 놀이펜으로 쉽게 시청할 수 있는 쌍방향 학습법으로 아이들이 책에 대한 거부감을 해소하고 능동적인 배움 습관을 기를 수 있을 것"이라고 기대했다.

LG유플러스는 U+아이들나라 4.0의 홈 화면을 기존 가로형에서 세로형 확장구조로 변경해 이용자들이 더욱 쉽게 콘텐츠와 서비스를 탐색할 수 있도록 했다. 시청이력 기반으로 시청 중인 콘텐츠 '이어보기' '찜한 콘텐츠 보기' 등이 가능하다. U+아이들나라 4.0은 IPTV는 물론 모바일과 태블릿PC에서도 이용할 수 있다. 안드로이드 운영체제(OS)는 오는 16일 업데이트되며 애플의 아이폰 운영체제(iOS)는 11월 말부터 제공할 예정이다.

류창수 LG유플러스 홈상품그룹장(상무)은 "전문 커리큘럼을 적용한 U+아이들나라 4.0을 통해 홈스쿨링의 새로운 지평을 열겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr