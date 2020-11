‘농업인의 날’…공영쇼핑, ‘대한민국 쌀’ 생중계

[아시아경제 문혜원 기자]공영쇼핑은 오는 11일 제25회 ‘농업인의 날’을 맞아 청와대 사랑채에서 ‘대한민국 쌀’ 현장 생중계 판매방송을 진행한다고 10일 밝혔다.

대한민국 쌀은 농림축산식품부가 제25회 ‘농업인의 날’을 맞아 기획한 특별 한정 생산품이다. 이 상품은 전국 팔도의 대표 쌀을 엄선해 동일비율로 블렌딩한 대한민국 대표 쌀이다. 경기 해들·강원 오대·경북 일품·경남 영호진미·충북 참드림·충남 삼광·전북 신동진·전남 새일미까지 8개 지역 대표 쌀들로 특별 구성했다.

각 대표 쌀들의 장점을 한데 모아 단맛이 도는 고소함에 찰진 식감까지 느낄 수 있는 등 대한민국 대표 품종 쌀들의 특별한 밥맛을 동시에 느낄 수 있는 것이 큰 특징이다.

공영쇼핑을 통해서만 구입할 수 있는 한정상품으로 5kg(1kg×5개)을 1만9900원(자동주문할인 적용 시)에 판매한다.

구매 고객을 대상으로 시식인증사진 이벤트를 진행, 추첨을 통해 푸짐한 상품도 전달할 예정이다. 미소곡간 페이스북을 통해 참여할 수 있고 오는 25일까지다.

