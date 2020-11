전주혜 "추미애 '특활비' 발언 사실무근…굉장히 무책임해"

[아시아경제 이지은 기자] 법무부와 검찰총장의 '특수활동비(특활비)' 사용을 두고 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 갈등이 심해지는 가운데, 전주혜 국민의힘 의원은 추 장관의 '특활비' 발언은 사실 무근이라고 지적했다.

전 의원은 10일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연, "추 장관이 '윤 총장이 총장이 중앙지검에 특활비 안 내려 주고 있어서 수사팀이 애를 먹고 있다', '윤 총장이 특활비를 쌈짓돈처럼 쓰고 있다' 이런 두 가지 의문을 제기했는데 사실 무근"이라며 이같이 말했다.

전 의원을 포함, 여야 법사위원들은 9일 검찰과 법무부를 찾아 특활비 내역을 검증했다. 전 의원은 "특활비 검증은 유례 없는 일로 알고 있다"며 "그렇기 때문에 장관이 법사위에서 그런 정도 발언을 하기 위해서는 어느 정도 사실파악을 하고 했어야 하는데, 저는 굉장히 (추 장관이) 무책임하다고 생각하고 있다"고 말했다.

법사위 차원의 추가 검증이 필요한지에 대해서는 "논의를 해봐야 될 것 같다"며 "추 장관이 제기했던 두 가지 점에 있어선 그것은 사실무근이라고 그렇게 상당 부분 밝혀졌기 때문에 필요하지 않다고 생각한다"고 밝혔다.

대검 자료가 제대로 공개되지 않았다는 지적에 대해서는 "대검도 있고 법무부도 (공개되지 않은 자료가) 있고 이런 것"이라며 "대검에서 가져온 자료가 부실했던 건 아니"라고 말했다.

그는 "오히려 법무부 경우에는 이제 어제 여당 의원님들이 질의를 안 하시고 주로 야당의원들이 법무부 자료나 아니면 법무부 특수비 집행 내역에 대한 많은 질의를 했다"며 "특수비란 것이 기밀유지가 요구되는 정보 및 사건수사에 들어가는 경비인데, 수사를 안 하는 법무부에서 '기밀유지가 요구되는 정보나 사건수사'가 뭐냐"고 반문했다.

이어 "검찰국에만 한 10억 정도의 그런 특수비가 집행됐는데, 검찰국장에게 내역을 여러 차례 물어봤습니다만 속시원한 답을 못해주는 것"이라며 "법무부의 특수활동비 집행이 오히려 불순한 점이 있다"고 덧붙였다.

