MSCI 회장 "코로나는 3차 세계대전…새 관점으로 기업·정부평가"

[아시아경제 김은별 기자] 세계 주요 4대 지수 산출기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 헨리 페르난데스 회장은 9일 "바이든 민주당 후보가 미국 대선에서 승리하면서 ESG(환경·사회·지배구조)가 더 중요해졌다"며 "올해는 지속가능한 투자와 금융이 촉진되는 역사적인 해로, 변화를 빠르게 수용해야 선발주자가 될 수 있다"고 밝혔다.

페르난데스 회장은 이날 세계경제연구원(IGE)ㆍKB금융그룹이 개최한 '2020 ESG 글로벌 서밋: 복원력 강한 경제와 지속 가능한 금융의 길' 컨퍼런스에 실시간 영상으로 참석해 "코로나19는 제3차 세계대전으로, 코로나와의 전쟁은 보이지 않는 적과의 전쟁"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "코로나19와의 싸움은 전통적인 전쟁에서 적을 물리칠 때완 완전히 다른 양상"이라며 "기업과 기후에 대한 관점이 바뀌게 될 테고, 우리도 정부나 기업 등을 모두 새로운 관점에 따라 평가할 것"이라고 전했다. 팬데믹(세계적 대유행) 이후 코로나19에 대응하는 방식에 따라 정부, 기업 등의 평가가 달라질 수 있게 된다는 얘기다.

페르난데스 회장은 "아직 시기상조이긴 하지만, 예를 들어 특정 국가의 정부가 거버넌스를 이용해 어떻게 코로나19 위기를 타개했는지, 혹은 타개하지 못했는지 등을 반영해 평가할 것"이라고 설명했다.

그는 ESG 평가체계가 일관적이지 않다는 지적에 대해서는 "광범위하고 비재무적 요소를 보고 있어 어렵긴 하지만, 바이든 행정부가 가이드라인을 제공할 수 있도록 연구를 할 것"이라며 "ESG 평가는 점차 표준화되는 방향으로 나아갈 예정"이라고 답했다.

