667억 규모 자금조성 장중 매입

[아시아경제 박선미 기자] KB금융지주 우리사주조합은 9일 KB금융 지분율이 1.73%로 확대됐다고 밝혔다.

이날 우리사주조합은 “지난 달 16일부터 이달 6일까지 조합원 6762명의 참여로 자체적으로 조성한 676억원 규모의 자금에 대한 장중 매입을 완료했다. KB금융 주식 총 161만6118주를 추가 확보 했다”고 밝혔다.

이어 "우리사주조합의 지분율은 1.34%에서 1.73%로 높아졌다"며 "KB금융의 최대주주인 국민연금 (9.97%)과 JP모건체이스(6.40%)에 이어 5대 주주로 등극했으며 KB금융지주가 보유한 자사주(5.06%)를 제외하면 실질적인 4대 주주에 속한다"고 설명했다.

우리사주조합은 앞으로도 다양한 활동을 통해 지속적으로 자사주 매입을 이어갈 예정이라고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr