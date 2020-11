300만 원 상당 도배, 장판 교체, 생필품 지원

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 진도청년회의소와 현대해상화재보험 진도대리점이 지역사회 공헌 사업으로 출산가정 보금자리 주택 수리 사업을 했다.

9일 진도군에 따르면 출생아가 점점 줄어드는 저출산 시대에 가정형편이 어려운 진도군 지산면 다둥이 출산가정에 300만 원 상당의 도배, 장판 교체, 생필품 지원과 쾌적한 육아 환경을 위해 주택 환경 정화 활동을 펼쳤다.

진도청년회의소와 현대해상화재보험 진도대리점은 매년 출산가정에 사랑의 집수리 봉사활동을 지속해서 펼쳐 아이 낳고 기르기 좋은 진도군을 함께 만들어갈 계획이다.

진도군 보건소 관계자는 “출산 가정에 관심을 두고 주거환경개선 등 다양한 봉사활동에 참여해준 관계자들에게 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr