安 저격한 정진석?…"튕겨 나가려는 원심력보다 구심력 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 내 최다선인 정진석 의원이 "튕겨 나가려는 원심력보다 중심으로 끌어당기는 구심력이 더 필요한 때"라며 문재인 정권 타도를 위해 야권이 뭉쳐야 한다고 시사했다. 야권 재편과 신당 창당을 암시한 안철수 국민의당 대표를 겨냥한 발언으로 보인다.

정 의원은 9일 오전 페이스북을 통해 "차기권력을 노리는 정치인은 흔히들 독자적인 행동을 추구는 경향이 있다"며 이같이 말했다.

안 대표는 지난 6일 국민의힘 초선의원 포럼에서 강연자로 나서 "야권이 재편돼서 새로운 혁신 플랫폼을 만들어야 한다"며 신당 창당을 시사했다. 신당 아래 야권이 다시 뭉치자는 것. 하지만 국민의힘 내에서는 안 대표가 국민의힘 안으로 들어와야 한다는 여론이 강하다. 성일종 국민의힘 비대위원은 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "필요하다면 들어와서 재편하라"고 말하기도 했다.

정 의원은 "다분히 자기중심적이고, '나 아니면 안돼'의 사고"라며 "하지만 지금은 튕겨 나가려는 원심력보다 중심으로 끌어당기는 구심력이 더 필요한 때다. 대동단결과 합심협력 만이 승리를 쟁취할 수 있다"고 지적했다.

