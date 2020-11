[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 이동훈 총장이 '스테이 스트롱(Stay Strong)' 캠페인에 동참했다고 9일 밝혔다.

이 총장은 '코로나19 극복, 서울과학대학교가 응원합니다' 라고 적힌 팻말을 들고 캠페인에 나섰다. 참여 내용은 서울과기대 인스타그램 계정을 통해 공개했다.

임홍재 국민대 총장을 받아 참여한 이 총장은 다음 릴레이 주자로 전혜정 서울여대 총장을 추천했다.

이 총장은 "사회적 거리두기가 완화됐지만, 여전히 코로나19는 국민의 건강을 위협하고 있으며, 교육, 경제, 사회 활동에 막대한 지장을 초래하고 있다"며 "철저한 개인위생 관리와 방역수칙 준수로 하루빨리 코로나19가 종식될 수 있도록 최선을 다하자"고 말했다.

