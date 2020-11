[특징주] 삼성전자 '6만전자' 될 수 있을까…1%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피 대장주 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,700 전일대비 600 등락률 +1.00% 거래량 3,912,489 전일가 60,100 2020.11.09 09:57 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close 가 6만원대에 안착할 수 있을지 관심이 높아지고 있다.

9일 오전 9시 45분 삼성전자는 코스피시장에서 전 거래일 대비 1% 오른 6만700원에 거래됐다. 이날 삼성전자는 6만800원까지 올랐다. 삼성전자는 이달 들어 5만6600원에서 6만700원으로 상승하며 7%가량 올랐다. 이 기간 동안 외국인과 기관은 각각 470만주, 499만주를 사들였고 개인은 905만주 가량을 팔아치웠다.

증권가에선 삼성전자의 비중을 확대하는 것이 좋다고 내다봤다. 4분기 디스플레이 사업부를 제외한 전 사업부의 실적 감소가 예상되지만, 내년부터 반도체 부문이 실적 개선세를 보일 수 있다는 판단에서다.

김동원 KB증권 연구원은 “모바일 반도체 수요 급증 속에 2017년 이후 4년 만에 서버용 반도체 교체수요까지 도래하며 디램과 낸드 가격 상승에 따른 실적 개선이 예상된다”며 “디스플레이, 세트 사업(IM,가전) 부문의 실적 개선이 예상된다는 점에서 4분기 실적 부진에도 불구하고 중장기 투자 매력을 확대하고 있다”고 전했다.

조 바이든 행정부에서도 미국의 중국에 대한 압박이 약화될 가능성이 높지 않다는 점도 긍정적이다. 국내 반도체와 스마트폰 분야가 중국 반도체와 화웨이에 대한 제재로 수혜를 입은 가운데 제재가 계속될 경우 국내 반도체에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr