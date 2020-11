맥도날드, ‘타로 파이’ 판매량 100만 개 돌파…연말까지 판매 연장

[아시아경제 최신혜 기자] 맥도날드는 이색 디저트 메뉴 ‘타로 파이’가 출시 후 100만 개 이상의 판매량을 돌파하며 큰 인기를 얻고 있다고 밝혔다.

맥도날드의 타로 파이는 부드럽고 달콤한 연보랏빛 크림과 타로 알갱이의 고소한 맛이 특징인 디저트 메뉴로, 해외 여행객들 사이에서 현지에서 반드시 먹어봐야 할 이색 메뉴로 입소문을 타며 국내 출시 요청이 쇄도했던 메뉴다. 지난 9월 국내에서 처음 출시된 이래 약 5주 만에 100만 개 이상 판매되는 등 큰 호응을 얻으며 인기 메뉴로 등극했다.

맥도날드는 더 오랜 기간 동안 타로 파이를 즐기고 싶다는 고객의 성원에 보답하고자 당초 지난 4일까지 한정 판매 예정이었던 타로 파이의 판매 기간을 다음달 30일까지 연장하기로 했다.

맥도날드는 오는 12일부터 25일까지 모든 커피 메뉴 구매 시 타로 파이를 500원에 제공하는 특별 행사를 진행할 예정이다. 단 맥딜리버리는 제외된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr