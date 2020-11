GS더프레시, '김장대축제' 진행…배추·고춧가루·수육용고기 최대 20%↓

[아시아경제 차민영 기자] GS더프레시가 김장 시즌 농축산물 할인 판매에 나선다.

대한민국 농할 갑시다 캠페인은 8월부터 국산 농축산물 소비 활성화를 위한 대국민 행사로 진행됐다. GS더프레시 판매데이터를 살펴보면, 8월 12일부터 3주간 진행된 ‘대한민국 농할 갑시다’ 행사로 인해 채소, 양곡, 과일, 축산 행사 상품이 전년 대비 83.3% 신장했다.

이달 11일부터 진행되는 ‘김장대축제’는 김장에 필요한 배추, 절임배추, 무, 고춧가루 등과 돼지 앞·뒷다리살 등에 대해 행사카드 구매 고객에게 최대 1인 1만원 20% 할인된 가격으로 판매한다. 대표 상품은 햇배추(3입·망) 4980원, 다발무(단) 4980원, 알타리(단) 2980원, 한돈 뒷다리·앞다리 수육용(1kg·팩) 각 5800원, 7800원이다.

이번 행사기간 김장대축제 상품 2만원 이상 구매를 하고 GS&POINT를 적립하는 고객 대상으로 추첨을 통해 총 30분에게 김치냉장고를 증정한다. 1일 1회 자동 응모되며 더팝 앱 또는 GS슈퍼 앱 설치 회원을 대상으로 한다.

11월 한 달간 코리아세일페스타 행사도 진행 중이다. 농축수산 식품을 최대 50% 할인전, 유명산지 사과 대축제 및 과일 수산물 대축제 등으로 구성됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr