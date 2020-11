[e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 네패스=3분기 영업손실 65억원…적자전환

◆ 메디포스트=3분기 매출 118억…전년비 6.3%↑

◆ 네오팜=3분기 영업익 36억원…전년비 28.1%↓

◆ 케이아이엔엑스=3분기 영업익 43억원…전년비 0.71%↓

◆ 인터파크=3분기 영업손실 61억원...적자전환

◆ 웹젠=3분기 영업익 434억...전년비 134.4% ↑

◆ 에이루트=종속회사 타법인 주식 취득결정 철회

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr