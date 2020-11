서울시, 11~17일 제로배달 20% 할인 … 25억 '힘콕상품권' 할인판매

'서울미식주간' 연계 주문금액 최대 5만원까지 할인

제로배달서 서울사랑상품권 결재시 추첨 통해 경품 증정

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 지친 시민들을 위로하기 위해 오는 11~17일 '제로배달 유니온'을 이용하는 시민들에게 각종 할인 혜택과 경품을 증정하는 '제로배달 행사주간'을 진행한다고 9일 밝혔다.

이 기간 7개 제로배달 유니온앱에서 음식을 주문하고 서울사랑상품권으로 결제하면 총 주문금액의 20%, 최대 5만원(기한 내)까지 할인받을 수 있다. 이번 행사는 재난법인 한국간편결제진흥원 주관으로 '2020 서울미식주간(11월11~15일)'과 연계해 진행되며 예산 소진시 조기 종료된다.

'제로배달 영수증 경품행사'도 11일부터 다음달 6일까지 약 한달 간 진행된다. 제로배달 유니온 앱에서 결제한 서울사랑상품권 영수증을 이벤트 홈페이지에 등록하면 추첨을 통해 세탁건조기, 무선청소기, 서울사랑상품권 등 다양한 경품을 지급한다.

제로배달 유니온앱에서 사용 가능한 '힘콕(힘내라 집콕) 상품권'도 각 자치구별로 1억원씩 총 25억원 규모로 11일 발생을 시작한다. 힘콕 상품권은 1인당 10만원까지 10% 할인된 가격(9만원)에 구매 가능하며, 사용기간은 1년 이내다. 은평구의 힘콕 상품권은 15%까지 할인된다.

제로배달 행사주간에 힘콕 상품권을 구매하고 제로배달 유니온에서 결제한 이용자 가운데 1000명에게는 추첨을 통해 서울사랑상품권 5만원을 지급한다.

일주일간의 배달독립 주간이 끝나도 제로배달 유니온 10% 할인 이벤트(1일 최대 5000원, 기간 내 최대 5만원)는 12월18일까지 지속된다.

서성만 서울시 노동민생정책관은 "중소 배달앱사들로 구성된 제로배달 유니온은 배달중개수수료를 2% 이하로 낮춘 착한 주문배달 서비스"라며 "이번 제로배달 행사 주간 운영이 시민들에게 다양한 혜택을 제공하고 제로배달 유니온을 알리는 동시에 지역 내 소상공인들에겐 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr