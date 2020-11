[아시아경제 문제원 기자] 미국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 나흘 연속 최다 기록을 경신했다.

존스홉킨스대학에 따르면 7일(현지시간) 미국의 코로나19 일일 신규 확진자 수는 12만6742명으로 집계됐다.

이는 이 대학 통계를 기준으로 최다치다. 이달 4일 처음으로 10만명을 넘은 뒤 나흘 연속 최다 기록을 경신했다.

신규 일일 확진자의 주간 평균도 7일 처음으로 10만명(약 10만4000명)이 넘었다.

7일 기준 미국의 누적 확진자는 98만6558명이다.

이날 하루 코로나19 사망자도 최소 1040명을 기록했다. 이에 따라 미국 전체 누적 사망자는 23만7113명으로 늘어났다.

뉴욕타임스(NYT)가 집계하는 통계로는 7일 신규 확진자가 12만6156명으로 조사돼 역시 4일부터 나흘 연속 10만명 이상을 기록했다.

