[아시아경제 강나훔 기자] 초대 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장 후보로 더불어민주당 측이 2명을 추천하기로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.

8일 민주당에 따르면 여당 추천위원인 김종철 연세대 교수와 박경준 변호사가 공동으로 2명을 추천하기로 잠정 결정했다.

여당 측 추천위원들은 당초 3∼4명을 추천하는 방안을 검토했으나, 거절하는 대상자가 나와 최종적으로 2명을 낙점한 것으로 전해졌다.

여당 측 추천위원 외에도 인물난을 겪는 것으로 알려졌는데, 기준에 부합하는 인물을 찾기 쉽지 않은 데다, 부담감 때문에 고사하는 법조인들이 많기 때문으로 전해진다.

