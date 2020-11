속보[아시아경제 한승곤 기자] 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 의심 증상 등으로 자가 격리하던 중 무단 이탈한 사람들에 대한 조치 기준을 마련했다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 8일 정례브리핑을 열고 정당한 사유 없이 무단으로 이탈한 자가 격리자를 원칙적으로 고발하겠다고 밝혔다.

사전허가를 받은 사람은 무단이탈자에 포함하지 않을 예정이다. 진단검사, 병원 치료, 시험응시, 장례식 참석, 해외 입국 자가격리자 일시 격리 해제, 중도 출국 등의 사례가 이에 해당한다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr