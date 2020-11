'트럼프 찰떡궁합' 네타냐후 이스라엘 총리 "바이든 축하…함께 일하길 고대"

[아시아경제 문제원 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 8일(현지시간) 조 바이든 미국 민주당 대통령 후보의 당선을 축하했다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령과 우호관계가 강했던 인물인 만큼 축하 인사를 최대한 늦출 것이란 분석도 나왔지만 이날 결국 바이든의 당선을 인정하는 메시지를 보냈다.

네타냐후 총리는 이날 오전 자신의 트위터에 올린 영문 글에서 "조 바이든과 카멀라 해리스를 축하한다"며 "우리는 거의 40년 동안 오래되고 따뜻한 개인적 관계를 맺어왔다"고 했다.

그러면서 "나는 여러분이 이스라엘의 훌륭한 친구라는 것을 안다"며 "나는 미국과 이스라엘의 특별한 동맹을 강화하기 위해 두 분과 함께 일하기를 고대한다"고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 트럼프 대통령이 이스라엘에 보여준 우정에 대해서도 감사한다는 입장을 밝혔다.

이스라엘 매체인 타임스오브이스라엘은 그가 바이든 후보의 승리가 선언된지 약 12시간 만에 침묵을 깨고 바이든 후보에게 승리를 전했다고 보도했다.

앞서 미국의 인터넷 매체 악시오스는 네타냐후 총리 측근을 인용해 "네타냐후 총리가 공식 결과를 기다리고 있다"고 보도하기도 했다.

트럼프 대통령이 대선 패배를 인정하지 않고 있는 만큼 그를 의식해 축사를 늦췄을 것이란 분석이 나온다. 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 그동안 '찰떡궁합'이라는 평가를 받았다.

한편 레우벤 리블린 이스라엘 대통령은 이날 성명을 통해 "미국의 제46대 대통령에 당선된 우리의 친구 조 바이든에게 축복을 보낸다"며 "당신은 이스라엘의 가장 가깝고 중요한 협력자"라고 밝혔다.

베니 간츠 이스라엘 국방부 장관도 트위터를 통해 "선거 결과가 최종적으로 나왔기때문에 이스라엘의 진정한 친구이자 오랜 지지자인 조 바이든이 대통령으로 당선된 것을 축하한다"고 했다.

