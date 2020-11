[아시아경제 문제원 기자] 기상청은 8일 오후 3시26분께 경북 상주시 동쪽 5㎞ 지역에서 규모 2.9의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 36.41도, 동경 128.22도이며 지진 발생 깊이는 9㎞다.

이번 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 중 5위, 우리나라에서 발생한 지진 중 4위에 해당하는 규모다.

계기진도는 경북이 최대 4, 강원·경남·대전·전북·충남·충북이 최대 2로 나타났다.

계기진도 4의 경우 실내에서 많은 사람이 느끼고, 일부는 잠에서 깨며, 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도다.

계기진도 2는 조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느낄 수 있는 수준이다.

기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하기 바란다"고 당부했다.

