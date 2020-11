[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 조 바이든 미국 대통령 후보의 당선에 축하 메시지를 보내며 "세계평화를 위해 한미양국이 협력하자"고 당부했다.

국민의힘 공보실은 8일 김 위원장이 바이든 후보자 당선과 관해 이같이 말했다고 전했다.

김 위원장은 "미국이 선거기간 동안 잠시 분열된 듯한 모습을 보이기도 하였으나 선거 결과가 나온 이후 통합과 안정을 곧 되찾을 것으로 기대한다"며 "국제사회 리더로서 역할이 강화되길 바란다"고 말했다.

또 김 위원장은 "한미양국은 지난 70년간 강력한 동맹관계였다"며 "앞으로도 한미는 양국 뿐 아니라 세계평화와 번영을 위해 긴밀히 협력해 나아가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

