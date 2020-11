[아시아경제 강나훔 기자] 하태경 국민의힘 의원이 8일 미국 대선 결과에 대해 "미국이 정상국가로 돌아왔다"고 평가했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 "바이든의 당선은 정상이 비정상을 이긴 것"이라며 이같이 밝혔다.

하 의원은 "바이든 당선으로 전 세계에서 트럼프를 흉내내는 비정상 정치인들은 사라져 갈 것"이라며 "트럼프는 미국의 민모씨가 돼 비정상의 극단을 달리지 말고 대선 결과에 승복하길 바란다"고 말했다.

이어 "대선 불복은 더 추해지는 것이다. 조롱만 더 받을 것"이라며 "한국 국회도 조속히 방미 의원단을 구성해야 한다"고 강조했다.

