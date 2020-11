'2020 대한민국 균형발전박람회' 개최…지역균형 뉴딜 성공 다짐

9~12일 온라인 개막…전시관, 정책박람회 등

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부와 국가균형발전위원회는 9~12일 나흘간 '2020 대한민국 균형발전박람회'를 온라인 개최한다고 8일 밝혔다.

이 박람회는 지난 2004년부터 해마다 열리는 국내 최대 규모의 지역 박람회다. 국가균형발전 비전과 정책을 논의하고 지역혁신 사례를 공유하고 소통하는 장이다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 상황을 고려해 모든 행사를 박람회 홈페이지에서 온라인 진행한다.

특히 이번 박람회는 '지역균형 뉴딜, 새로운 희망!'이란 구호 아래 진행된다. 지역균형 뉴딜 정책이 지역을 어떻게 바꾸어 가는지 소개하고자 한다.

문재인 대통령은 최근 국회 시정연설에서 "한국판 뉴딜의 중심을 지역에 둬 모든 국민의 삶 속에서 체감할 수 있게 하겠다"고 언급했다.

이를 위해 17개 광역시·도와 청주시 등 지방자치단체는 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화가 시민의 삶과 지역의 현장에서 어떻게 구체화될 수 있는지 보여줬다.

정부와 지자체는 그동안의 지역균형 뉴딜 추진 성과와 함께 앞으로의 방향에 대한 다양한 의견 등을 국민과 공유할 계획이다.

구체적으로 ▲온라인 지역균형 뉴딜 전시관 ▲정책 박람회 ▲시민 참여마당을 구성했다. 주요 내용을 사전 녹화해 현장을 생생하게 보여줬다.

17개 광역시·도와 청주시 등 지자체는 온라인 전시관을 운영한다. 각 지역에서 추진되는 수소 클러스터, 스마트시티 등 각 지역에서 추진되는 한국판 뉴딜 정책과 사례를 홍보한다.

올해 개최지인 청주시는 차세대 방사광가속기와 5G 통신기술을 활용한 '미래 산업의 중심 청주'를 통해 디지털 뉴딜의 미래를 보여줬다.

충청북도는 태양광 에너지로 그린 뉴딜을 구체화하고, 백두대간을 중심으로 관광과 치유의 플랫폼을 구현했다.

정책 박람회는 '국가균형발전 2020:지역주도 한국판 뉴딜'이란 주제로 김사열 국가균형발전위원장의 기조강연이 실시간 온라인 중계된다. 정책 관련 학회 및 특별 세션도 열린다.

시민 참여마당에선 지역 혁신활동가단체들이 참가하는 '혁신네트워크협의회'를 통해 지속가능한 지역균형 뉴딜 정책 아이디어에 대해서도 토의할 계획이다.

이번 박람회 주요 내용은 연말까지 박람회 홈페이지에서 다시 볼 수 있다. 유튜브 '균형발전TV' 채널에서도 시청 가능하다.

