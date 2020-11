LG전자, 러시아 가전제품 서비스 2년 연속 대상 수상

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,100 전일대비 600 등락률 +0.69% 거래량 707,090 전일가 86,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [급등주 발굴] 소룩스, 삼성출판사, 오로라.. LG전자, 협력사와 상생 강화…3년 간 110억원 절감LG전자, 최근 5일 기관 53만 9116주 순매도... 주가 8만 6400원(+1.05%) close 가 최근 러시아 소비자원이 주관하는 ‘고객만족대상’에서 2년 연속 가전제품 서비스 부문 대상을 수상했다고 8일 밝혔다.

러시아 소비자원은 매년 기업들의 고객응대 활동을 평가해 분야별로 고객만족도가 가장 높은 브랜드에 고객만족대상을 수여한다.

러시아 소비자원은 LG전자가 ‘2시간 약속 서비스’를 제공하는 등 고객만족도를 높이기 위한 노력을 높이 평가했다.

2시간 약속 서비스는 2시간 단위로 고객이 원하는 시간에 방문 서비스를 예약할 수 있는 프로그램으로, LG전자는 올해부터 러시아에서 이 서비스를 제공하고 있다.

일반적으로 러시아에 있는 가전업체는 1일 또는 오전, 오후 단위로 방문 서비스를 접수하고 있다.

LG전자는 언제 올지 모르는 방문 서비스를 위해 고객이 집에서 마냥 기다려야만 하는 불편함을 해소해주고자 2시간 약속 서비스를 도입했다고 설명했다.

약속한 시간 내에 고객의 집에 도착하는 2시간 약속 서비스의 성공률은 현재 97%를 웃돈다.

유규문 LG전자 CS경영센터장 전무는 "고객에게 감동을 드리기 위해 다른 회사에 앞서 차별화된 프로그램을 선보이며 최상의 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr