"맨손으로 판다 만져?" 中 비난에…결국 물러난 블랙핑크 "체험영상 유보"

[아시아경제 나한아 기자] 블랙핑크가 웹예능 촬영 중 중국의 '국보'로 불리는 판다를 맨손으로 만졌다가 중국 내에서 비판이 일자 블랙핑크 측은 해당 영상을 공개하지 않기로 했다.

걸그룹 블랙핑크 소속사 YG엔터테인먼트는 7일 공식 트위터를 통해 "금일 업로드 예정이었던 '24/365 위드 블랙핑크'의 마지막 에피소드 영상을 유보하기로 했다"라고 밝혔다.

동시에 블랙핑크는 방역 수칙을 지켰다고 강조했다. 소속사는 "블랙핑크의 에버랜드 사육사 체험은 전문 수의사와 사육사들의 참여 아래 철저한 방역 관리 및 위생 수칙을 지키며 진행됐다"라며 "특히 새끼 판다를 만났을 때 멤버 모두 위생 장갑, 마스크와 방호복을 착용했고 장면 전환마다 손과 신발을 소독했다"라고 말했다.

다만 소속사는 "비전문가가 새끼 판다와 밀접 접촉하는 행동은 또 다른 차원에서 오해를 불러일으킬 수 있다는 보전 전문가들의 권고와 국제 협력 관계를 존중해 영상 공개를 유보하기로 했다"라고 덧붙였다.

앞서 블랙핑크는 최근 용인시 에버랜드에서 태어난 새끼 판다 푸바오를 장갑이나 마스크를 끼지 않은 채 접촉하는 영상 예고편이 공개되며 중국에서 구설에 올랐다.

중국 글로벌타임스는 2016년에도 블랙핑크는 한국에 온 판다 화니를 접촉할 때 때때로 방역수칙을 지키지 않았다며 비난을 쏟았다.

중국 누리꾼들은 블랙핑크의 이런 행동을 향해 중국에서 제1급 보호 동물로 지정된 '국보' 판다의 건강을 해칠 수 있다고 비판했다.

중국 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보(微博)에서는 '#한국 연예인이 잘못된 방식으로 판다를 접촉했다#'는 해시태그가 수억 건의 조회수를 기록했다.

중국 야생동물보호협회는 해당 영상을 접한 뒤 에버랜드 측에 편지를 보내, 비전문가가 새끼 판다와 접촉하는 것을 중단하고 관련 내용을 방송하는 것도 중지하라고 요구했다.

