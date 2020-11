정진석 "김경수 유죄, 文정권 정통성에 심대한 의문 제기"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 최다선인 정진석 의원이 김경수 경남지사의 댓글 조작 유죄 판결과 관련해 "문재인 정권의 정통성에 심대한 의문을 제기한다"고 말했다.

정 의원은 7일 페이스북을 통해 "불법 여론조작에 힘입어 탄생한 정권이기 때문"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "재판부는 민주 사회에서 댓글 여론조작은 정치인이 절대 해서는 안될 일이라고 유죄판결 이유를 밝혔다"고 말했다.

김 지사가 댓글 조작으로 유죄를 선고받은 것과 관련, 국민의힘은 일제히 비판에 나섰다.

주호영 원내대표도 6일 경기도 예산정책협의회 직후 기자들과 만나 "대통령 선거 당시 측근이었던 주요 인사의 댓글 관련 사건이 유죄로 종결된 상황에서 문 대통령의 입장 표명이 없다"며 "국정원 댓글 사건에 대해서 문 대통령과 더불어민주당의 공격이 있지 않았나"고 지적했다. 김 지사는 지난 2017년 문 대통령 선거 캠프에서 대변인을 맡았다.

배준영 대변인도 논평을 통해 "최소한의 양심이 있다면 이제라도 국민 앞에 사죄하고 지사직에서 물러나야 할 것"이라며 "민주당은 국민에게 공개 사과하는 것이 책임 있는 공당의 자세일 것"이라고 지적했다.

국민의힘 포털공정대책특위는 김 지사의 판결이 나오는 날 이른바 '김경수 방지법'을 발의했다. 특위는 김기현 포털공정대책특위 위원장을 대표로 국민의힘 소속 의원 30여명이 참여해 온라인 여론조작을 위한 매크로 프로그램 사용을 금지하는 정보통신망 법률 개정안을 발의했다.

특위는 "김 지사의 그간 재판에서 보았듯, 지난 대선과 지방선거에서 드루킹 일당과 김 지사가 매크로 프로그램을 이용해 특정 정당 후보와 특정당 정책에 유리한 뉴스 기사를 포털 메인에 노출시키는 여론조작 폐해가 드러났다"며 "앞으로 특정정치 세력이 민주주의 여론형성과 민주주의 근간을 파괴하지 못하도록 더욱 강력한 법적 뒷받침을 해야 한다"고 취지를 밝혔다.

