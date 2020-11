웹젠, 사상 최초 분기 매출 1000억원 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 웹젠이 창사 이래 처음으로 1000억원대 분기 매출을 달성했다.

웹젠은 올해 3분기 매출이 1069억원, 영업이익 434억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 전년대비 각각 125.8%, 134.4% 증가한 수치다.

올해 출시한 웹젠의 신작들이 호실적을 견인했다. 모바일게임 '뮤 아크엔젤'은 구글플레이 매출순위 6위, 'R2M'은 7위를 유지하고 있다. 웹젠은 "당분간 실적 호조를 이어갈 전망"이라고 설명했다.

'R2M'의 서비스 매출은 8월 출시 후 약 1개월의 실적만 3분기에 반영된 것으로 온기 반영되는 4분기 매출비중은 더욱 높아질 전망이다. 웹젠은 11월과 12월에 'R2M'의 스팟전 등 대형 콘텐츠 업데이트를 준비하고 있다.

'R2M'의 흥행으로 시장에서 제기됐던 뮤 IP(지식재산권) 편중 우려도 해소했다. 웹젠 매출에서 뮤 IP의 비중은 지난해 3분기에 80%가 넘었는데, 이번 3분기에는 68%로 낮아졌다.

'R2' IP의 매출 비중은 지난해 3분기 4%에서 올해 3분기 25%로 증가했다.

웹젠은 당분간 R2M 해외 진출에 주력한다는 계획이다. 본사 및 개발 자회사의 신작 개발 프로젝트를 재정비한다.

김태영 웹젠 대표이사는 "신작게임을 개발할 여력을 키우고 캐시카우(현금창출원) 게임 IP와 자체개발력을 확대하는 등 이번 분기 실적성장은 다방면으로 의의가 크다"면서 "우수한 중소 개발사나 개발그룹을 확보하기 위한 M&A등의 투자도 꾸준히 늘릴 계획이다. 지속적으로 IP사업을 다양화하고, 차세대 게임기술을 연구하면서 안정성과 성장성을 함께 높여 가겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr