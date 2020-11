기장군의회 파행 거듭 … 2차 재난기본소득 174억원 연내 지급 어려워

부산 기장군, 기장군의회 내분 임시회 운영 중단으로 ‘발 동동’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군의회가 174억 규모 재난기본소득의 발목을 붙잡고 있다.

기장군이 전 군민을 대상으로 추진했던 기장형 재난기본소득 2차분의 연내 지급이 기장군 의회의 ‘파행’으로 불투명해졌다.

기장군은 당초 올해 말까지 군민 17만3000여명을 대상으로 2차 재난지원금을 1인당 10만원씩 현금 지급하기로 했었다.

6일 제253회 기장군의회 임시회 제1차 본회의가 개회했으나, 의결정족수 미달로 임시회 운영이 중단됐다. 지난달 15일 제252회 임시회 중단에 이어 두 번째이다.

기장군의회는 지난 11월 2일 제253회 임시회 의사일정을 확정하고 11월 6일부터 16일까지 20일간 임시회를 진행하기로 했다.

이번 임시회는 제2차 재난기본소득 지급을 위해 기장형 재난기본소득 조례 개정안과 군민에게 지급할 제2차 기장형 재난기본소득 지원금 174억원을 비롯한 제4회 추가경정 예산안 등 8건의 현안과 앞서 임시회에서 운영 중단돼 처리되지 못한 15건의 안건을 다룰 예정이었다.

하지만 이번에도 임시회가 열린 후 임시회 회의 주재에 대한 기장군의회의 내부 갈등으로 임시회 운영이 중단되면서 큰 차질을 빚게 됐다. 현재 기장군의회는 9일 다시 본회의를 소집하기로 한 상태다.

기장군은 무엇보다 제2차 재난기본소득이 군민들에게 조속히 지급되어야 하는 시급한 사안인 만큼, 이번 임시회에서 안건이 통과되지 못할 경우 12월 초 정례회에 재상정해 추진할 예정이다. 다만 정례회에서 안건이 의결돼도 실질적인 지급은 내년 1월 이후 가능하다.

오규석 기장군수는 “코로나19라는 총체적인 국가적 재난사태에서 생계에 어려움을 겪고 있는 지역주민을 돕기 위해 모든 예산을 아끼고 쪼개고 총동원해서 제2차 기장형 재난기본소득 예산을 마련했다”고 말했다.

오 군수는 “1분 1초가 시급한 상황인데 결국 기장군의회가 또다시 운영이 중단돼 지급을 연기할 수밖에 없는 안타까운 현실이다. 무엇보다 군민의 입장을 먼저 고려해 빠른 시일 내 기장군의회가 예산안과 조례안을 처리해주길 바란다”고 했다.

