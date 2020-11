G마켓·옥션, ‘CGV 코카-콜라 올패키지 세트’ 반값 할인

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓, 옥션에서 CGV와 함께 ‘코카-콜라 올패키지 세트’를 50% 이상 할인된 가격에 한정 수량 판매한다. 연중 최대 쇼핑축제 빅스마일데이 ‘스마일클럽 라운지’ 프로모션의 일환으로, 7일 오후 4시부터 선착순으로 구입할 수 있다.

‘CGV 코카-콜라 올패키지 세트’는 보온 및 보냉 기능이 있는 한정판 ‘코카-콜라 굿즈백’과 지난 8월에 출시된 신제품 ‘CGV 미트볼 핫도그 세트’로 구성돼 있다. 해당 세트 상품은 판매가 대비 50% 이상 파격 할인된 7000원에 2000개 한정수량으로 만나볼 수 있다.

‘CGV 코카-콜라 올패키지 세트’에 캐릭터 굿즈를 묶은 패키지 상품도 9000원에 판매한다. 캐릭터 굿즈는 인기 캐릭터 ‘위 베어 베어스’와 ‘헬로키티’ 컬래버레이션 CGV ‘탑퍼컵’ 3종으로, 세 가지 컬러 중 1종이 무작위 구성돼 있다. 해당 제품 역시 7일 오후 4시 선착순 1500개 한정 수량으로 선보인다.

‘스마일클럽 라운지’는 오직 이베이코리아의 멤버십 서비스인 스마일클럽을 위해 마련한 서비스로, 빅스마일데이 기간 중 11월 8일까지만 진행한다. ▲CGV ▲메가박스 ▲던킨 ▲배스킨라빈스 ▲파리바게뜨 ▲파스쿠찌 ▲에그드랍 ▲GS25 의 인기 상품을 초특가로 만나볼 수 있다.

안세정 이베이코리아 마케팅실 매니저는 “스마일클럽 회원에게 보다 파격적인 상품을 선보일 수 있도록 CGV와 손잡고 본 행사를 진행하게 됐다”며 “코카-콜라 한정판 굿즈를 기다리는 마니아들은 물론이고 보온 기능까지 갖춘 쿨러백, 핫도그, 캐릭터 굿즈 등 파격적인 구성으로 고객의 폭발적인 반응이 기대된다”고 말했다.

