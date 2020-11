부국증권, 코로나19 총 11명 확진…"방역조치 최선"

[아시아경제 이민지 기자] 부국증권 부국증권 001270 | 코스피 증권정보 현재가 21,800 전일대비 150 등락률 +0.69% 거래량 5,716 전일가 21,650 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 부국증권, 박현철 대표이사 '덕분에 챌린지' 동참김진영 하이투자증권 부사장, 작년 증권가 '연봉킹'부국증권, 보통주 1200원ㆍ종류주 1250원 현금배당 결정 close 이 본사 내 총 11명의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 접촉자 전원이 자가격리에 들어갔다고 5일 밝혔다.

이날 부국증권은 "현재 전직원 대부분이 검사를 받았고 일부 결과가 나오지 않은 직원을 제외하고 전원 음성으로 나왔다"고 전했다. 현재 자가격리 외 인원은 재택근무 등으로 분리근무 하고 있으며 업무는 정상적으로 운영되고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

끝으로 부국증권은 “현재 근무 중인 직원들은 밀첩접촉자가 아니라 추가 확산 우려가 없다”며 “보건소 등 방역당국의 조치에 적극 따르며 추가확산을 막고 통제에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr