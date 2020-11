日 나고야시, 獨 '베를린 소녀상' 철거 요구 서한 보내

가와무라 나카시 나고야시장 명의 서한

"일본과 독일의 우호관계에 손해"

[아시아경제 권재희 기자] 일본 나고야시가 독일 베를린 미테구에 설치된 '평화의 소녀상' 철거를 요구하는 서한을 미테구 구청장에 발송했다고 5일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 가와무라 다카시 나고야시장 명의로 발송된 서한에는 "일본군 위안부 피해자를 상징하는 소녀상은 예술작품이 아니라 정치적 주장을 표현하고 있어 이대로 두면 일본과 독일의 우호관계에 악영향을 미칠 것"이라는 주장이 담겼다.

이어 나고야시는 베를린에 설치된 소녀상은 '아이치 트리엔날레 2019'라는 일본 예술제에 전시됐던 소녀상을 만든 작가의 작품이라고 언급하면서 당시 많은 시민들로부터 항의가 들어왔다고 밝혔다.

지난해 8월 아이치 트리엔날레 기획전 '표현의 부자유전 그 후'에 평화의 소녀상이 전시되자, 일본 우익들이 주최 측을 협박해 소녀상 전시가 일시 중단되기도 했다.

소녀상 정시 중단으로 '표현의 자유'가 보장되지 않는 일본사회의 민낯을 드러낸 사건이라는 지적이 이어졌다.

우익 성향의 가와무라 나고야 시장은 당시 예술제 주최 측의 소녀상 전시 결정을 강하게 비판한 바 있다.

나고야시는 서한에서 독일의 증기 기관차를 재생하는 프로젝트를 진행 중인 것을 언급하면서 "소녀상이 설치된 것으로 그런 노력에 반대하는 목소리가 나올 것을 우려한다"며 베를린 미테구를 압박하기도 했다.

베를린 소녀상에 대해서는 철거 명령을 내린 뒤 보류한 미테구와 소녀상 설치를 주관한 현지 시민단체 코리아협의회 간 논의가 진행되고 있다.

