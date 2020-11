위니아전자, 1인가구·편의성 높인 '클라쎄 전자레인지' 선봬

[아시아경제 이동우 기자] 위니아전자는 소비자의 다양한 라이프 스타일에 맞춰 사용성을 강화한 전자레인지 신모델 2종을 출시했다고 5일 밝혔다.

신제품은 소비자들의 다양한 라이프 스타일에 맞춰 차별화되고 직관적인 디자인을 적용해 편의성을 대폭 확대한 것이 특징이다.

'클라쎄 달인 레인지'(20L)는 가장 많이 사용하는 실용적인 기능을 골라 담았다. 1인 가구의 라이프 스타일을 반영해 '혼밥의 달인', '해동의 달인', '생활의 달인', '조리의 달인' 등 1인 식사 용량에 맞는 실용적인 메뉴로 활용도를 높였다.

대기전력을 완벽하게 차단해주는 ‘제로온’ 기능을 탑재했고 위생을 고려해 청소가 용이한 '샤이니클린 코팅 조리실' 및 스팀 청소와 탈취 기능을 적용했다.

'클라쎄 원 다이얼 이지 컨트롤'(15L)은 국내 최초로 하나의 다이얼로 사용을 제어할 수 있는 제품이다. 이를 통해 사용법을 직관적으로 단순화했고 모던한 디자인을 선호하는 밀레니얼 세대를 타깃으로 했다.

외관 크기대비 내부 공간이 넓어 타사 동일용량 대비 트레이 크기가 월등히 크기 때문에 조리 공간을 넉넉하게 사용할 수 있어 편리하다. 제품은 용량 별로15L는 6만원대며 이마트에서, 20L는 9만원대로 온라인쇼핑몰에서 구입할 수 있다.

위니아전자 관계자는 "다양해진 소비자 라이프 스타일을 고려해 모델 별로 특화 기능을 차별화해 적용했다”며 “최근 다양한 요리를 조리할 수 있는 수준으로 기능이 발전해 여러 계층의 소비자가 만족할 것으로 기대한다” 고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr