[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 정세종 조선대학교 경찰행정학과 교수가 한국공안행정학회(KAPC) 회장에 선출됐다.

4일 조선대에 따르면 정 교수는 지난달 30일 조선대 모의법정에서 개최된 한국공안행정학회 정기학술대회 및 정기총회에서 제14대 회장으로 선출됐다. 임기는 2021년 1월부터 2년이다.

정 교수는 한국공안행정학회에서 편집이사, 편집위원장을 역임했다.

현재는 광주지방경찰청 집회ㆍ시위자문위원회 위원, 서울지방경찰청 범죄자프로파일링 자문교수 등으로 활동하고 있다.

한국공안행정학회는 ‘공공의 안전과 형사사법’이라는 학문영역을 연구 대상으로 하는 국내 단체로 1987년 창립됐다.

700여 명의 박사급 회원들로 구성된 이 학회는 경찰학ㆍ교정학ㆍ범죄학ㆍ범죄심리학 등 다양한 사회과학 영역에서 활동을 전개하며, 한국연구재단 등재학술지인 한국공안행정학회보를 발간하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr