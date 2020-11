국민의힘 "文정권 아집 계속되는 한…제2의 홍남기 또 나올 것"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 사의표명 후 하루만에 말을 바꾼 홍남기 경제부총리에 대해 "문 정권의 아집이 계속되는 한 제2, 제3의 홍 부총리는 계속 나올 것"이라고 비판했다.

황규환 국민의힘 부대변인은 4일 논평을 통해 "홍 부총리의 사의표명 이유가 정책실패에 대한 책임이나 국민에 대한 도리가 아니라 당청과의 이견이라는 것은 곱씹어 볼 대목"이라며 이같이 말했다.

그는 "무작정 사표를 내던졌다가 하루 만에 말을 바꾼 홍 부총리의 행동은 경제수장으로서 무책임한 것"이라면서도 "사실상 4년마다 바뀌는 정권의 아집(我執)이 전문가, 관료 그룹의 전문성과 소신, 정책을 지배하려 할 때의 폐해"라고 강조했다.

황 부대변인은 "홍 부총리는 재정준칙 도입, 재난지원금 지급, 2차 추경 증액 등에 대해 나름의 의견을 피력했지만, 그때마다 청와대와 여당은 이를 힘으로 억눌렀다"며 "옳고 그름의 여부를 떠나 전문가와 관료들의 이야기를 경청하기는커녕, 정권이 미리 정해 놓은 답에 다른 목소리를 내면 윽박지르고 무시했던 것"이라고 지적했다.

그는 "어제 사의 표명은 단순 해프닝이 아니라, 서슬 퍼런 정권눈치에 자신의 생각을 제대로 말하지 못하고 접어야 했던 공직자들의 마음일 것"이라며 "정권의 오만과 무조건 자신의 뜻에 따르라는 독선이 계속되는 한, 청와대와 여당이 시키는 대로 움직이는 관료와 전문가들만이 자리를 지킬 것"이라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr