[아시아경제 정동훈 기자] 자녀를 미국 명문대에 입학시켜주겠다며 학부모들로부터 수억원을 챙긴 입시브로커 일당이 검찰에 송치됐다.

4일 경찰에 따르면 서울경찰청 지능범죄수사대는 지난달 말 사기와 업무방해 등혐의를 받는 입시 브로커 정모(31)씨 등 3명을 기소 의견으로 검찰에 불구속 송치했다.

정씨 일당은 입시컨설팅 명목으로 학부모로부터 거액의 돈을 받고 고교 성적증명서 등 대학 진학에 필요한 서류들을 조작한 혐의를 받는다. 피해 학생 가운데에는 입학 후 서류조작 사실이 발각돼 입학 취소된 학생도 있는 것으로 파악됐다.

해당 사건에 연루된 학부모들은 '컨설팅 비용인 줄 알았다'며 관련 내용을 몰랐다고 주장하는 것으로 알려졌다.

