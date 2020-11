농협은행, NH스마트뱅킹·올원뱅크에서 퀴즈 이벤트

추첨을 통해 총 202명에게 다이슨 슈퍼소닉 드라이어 등 푸짐한 경품 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 모바일 플랫폼인 NH스마트뱅킹과 올원뱅크에서 오는 30일까지 한 달간 '11월 농협은행 단골퀴즈 이벤트'를 실시한다고 4일 밝혔다.

이벤트 응모는 NH스마트뱅킹과 올원뱅크의 추천 콘텐츠인 NH프로포즈에서 할 수 있다. 퀴즈 정답자를 대상으로 추첨을 통해 총 202명에게 1등 다이슨 슈퍼소닉 드라이어(2명), 2등 스타벅스 모바일 쿠폰(200명)을 경품으로 제공한다. 단 1등 경품은 ‘NH포디예금Ⅱ’ 또는 ‘올원5늘도적금’ 가입 고객에 한해 당첨 기회가 주어진다.

퀴즈는 총 6문항으로 하루에 한 문제씩 랜덤 출제되며, 하루에 한 번 매일 응모 가능하다. 정답에 대한 힌트는 포털사이트(네이버, 다음 등) 검색창에 ‘농협은행 단골퀴즈’ 또는 ‘단골퀴즈’를 검색하면 확인할 수 있으며, NH농협은행 페이스북, 인스타그램에서도 확인할 수 있다.

이정한 디지털마케팅부장은 “농협은행의 디지털 상품을 쉽고 재밌게 알리고자 단골퀴즈 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객에게 재미와 혜택을 드릴 수 있는 다양한 이벤트를 진행하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr