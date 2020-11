세븐일레븐, 유동골뱅이 협업 수제 맥주 ‘유동골뱅이맥주’ 출시

달고 고소한 맛이 특징인 비엔나라거 스타일 맥주

출시 기념 4캔에 1만원 행사 진행…상품권 행사도

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐은 유동골뱅이와 협업한 프리미엄 수제 맥주 '유동골뱅이맥주'를 출시했다고 4일 밝혔다.

세븐일레븐 ‘유동골뱅이맥주’는 골뱅이무침이 맥주 안주로 인기가 높은 점에 착안해 맥주와 잘 어울리는 푸드페어링(음식과 술의 궁합) 콘셉트로 개발된 상품이다. 달고 고소한 맛을 강조한 비엔나라거 스타일 맥주로 은은한 카라멜 향을 느낄 수 있는 상품이다. 가격은 3500원이다.

‘유동골뱅이맥주’의 제조는 더쎄를라잇브루잉이 맡았다. 더쎄를라잇브루잉은 수제맥주 벤처기업으로 국내에서 가장 많은 수제맥주 레시피를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.

세븐일레븐은 ‘유동골뱅이맥주’ 출시를 기념해 4캔 1만원 균일가 행사를 진행하며, 공식 SNS 채널(인스타그림)을 통해 ‘유동골뱅이맥주’ 구매 후 인증샷을 올리면 추첨을 통해 20명에게 모바일 상품권(5000원권)을 증정하는 이벤트도 이달 말까지 진행한다.

세븐일레븐이 이색 협업을 한 이유는 편의점서 수제 맥주 매출이 늘고 있어서다. 세븐일레븐에 따르면 올해(1월1~10월31일) 수제맥주 매출은 전년동기대비 492.4% 증가했다. 상품 구색도 지난해 5종에서 현재는 11종으로 크게 늘었다.

52년 만에 바뀐 주세법의 영향으로 수제맥주의 가격 경쟁력이 높아지고, 올해는 수제맥주에 대한 할인 마케팅도 본격화되면서 고객 수요가 크게 증가한 것이 주요 요인으로 분석된다.

