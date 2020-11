강북구 번2동 마을활력소 ‘하늘숲속’ 개소

오현로 25나길 16 조성, 6일 개소식 개최...주민 화합·소통의 공간··· 카페, 공유부엌, 배움터, 체력단련실, 하늘정원

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 6일 개소식을 시작으로 번2동 지역 마을활력소인 ‘하늘숲속’의 문을 활짝 연다.

마을활력소는 지역내 유휴공간을 활용해 만든 주민커뮤니티 시설로 지난해 번3동에 조성한 ‘어울향기’에 이은 두 번째 개관이다.

강북구 오현로 25나길 16에 위치한 ‘하늘숲속’은 지하 1층, 지상 3층 연면적 448.28㎡ 규모로 조성됐다. 지하 1층 숲 카페, 1층 공유부엌, 2층 배움터, 3층 체력단련실, 옥상 하늘정원이 들어선다. 사업비는 26억2000여만 원이다.

‘하늘숲속’은 출범부터 운영까지 주민 주도로 추진됐다. 지난 2018년 서울시장이 번2동 오현숲마을을 찾았을 때 있었던 구민건의를 계기로 마을활력소 건립이 시작됐다.

구는 곧장 구민이 주도하고 자율 운영한다는 사업취지에 따라 주민참여단을 꾸렸다. 참여단은 수차례 워크숍과 간담회를 열면서 마을활력소 운영규정을 정하고 설계단계의 전반적인 사항을 직접 결정했다. 열띤 토론의 과정을 거쳐 주민들 손으로 활력소 조성과 운영 체계의 토대를 만들었다.

이름도 주민들이 직접 만들었다. ‘하늘숲속’은 잣나무숲과 꽃샘길로 유명한 오패산에서 하늘을 본다는 의미다. 번2동 주민들로 이루어진 마을활력소 운영단체의 이름인 동시에 건물의 명칭이기도 하다.

6일 열릴 개소식은 박겸수 구청장의 축사를 비롯 마을활력소 추진 과정을 담은 동영상 상영, 시설 둘러보기, 현판식 순으로 진행될 예정이다.

‘하늘숲속’은 밥상 나눔, 마을 텃밭 등 다채로운 프로그램과 공동체 활동을 위한 지역 소통공간으로 운영된다. 구는 마을공동체 활성화를 위한 지원과 사업실행에 앞장설 계획이다.

박겸수 강북구청장은 “‘하늘숲속’ 마을활력소는 기획부터 운영까지 주민이 주도하고 참여해서 이루어낸 결과물”이라며 “지역의 대표적인 마을공동체 거점공간으로 자리매김하길 바란다”고 말했다.

