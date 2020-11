[아시아경제 서소정 기자] 3일 오후 2시 20분께 서울 동작구 노량진 2동 대성학원 지하 1층 구내식당에서 음식 조리 중 화제가 발생했다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 연기가 발생하면서 한때 학원 학생과 직원 등 700여 명이 대피했으나 불이 번지지 않아 인명 피해는 없었다.

불은 약 20분 만에 꺼졌으며, 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사중이다.

