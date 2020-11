NH농협은행, 11번가와 제휴…NH페이모아통장 프로모션 진행

NH페이모아통장 가입하고 SK페이 결제계좌 등록하면…

1만5000포인트 선착순 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 12월 31일까지 11번가와 농협은행의 간편결제(페이) 전용통장인 ‘NH페이모아통장’의 공동 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 지난달 22일 11번가와의 업무 제휴 협약식 이후 첫 협업 사례다.

이번 프로모션은 11번가와 SK페이 홈페이지에 등재된 NH링크 QR코드를 통해 ‘NH페이모아통장’을 신규 가입하고 SK페이 결제계좌로 등록한 고객에게 SK페이 1만5000포인트를 선착순으로 제공한다. 단, 프로모션은 한도 소진시 조기종료 될 수 있다.

NH페이모아통장은 SK페이를 포함한 20개 주요 간편결제(페이)의 결제(충전) 합산 실적에 따라 100만원 한도 내에서 최고 연 1.5%(기본금리 0.1%, 우대금리 1.4%)의 금리를 제공하는 입출식 상품이다.

강태영 농협은행 디지털전략부장은 “11번가와 공동 프로모션을 시작으로 상생 비즈니스 모델을 발굴하고, 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 프로모션을 지속적으로 진행하겠다”고 말했다.

이번 프로모션에 관한 자세한 사항은 11번가 홈페이지 및 11번가 고객센터를 통해 확인할 수 있으며, NH페이모아통장 상품 관련 사항은 NH농협은행 고객행복센터에서 확인할 수 있다.

