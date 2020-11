장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP

양호한 수출입 통계와 중국 제조업 지표 등 긍정적 영향

美 대선 여전히 변수…상승세 단기에 그칠 수 있어

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥이 모두 상승 출발했다. 미국 대선을 앞두고 불확실성이 커지지만 금융 당국이 시장 안정화 조치를 적기에 실시할 것이라고 예고하는 한편 양호한 수출입 통계와 견고한 중국의 제조업 지표 등이 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

3일 코스피는 전날보다 0.68%(15.65포인트) 오른 2315.81로 출발했다. 이후 상승폭을 키워가며 오전 9시33분 기준 전장 대비 1.32% 상승한 2330.63까지 올라왔다.

외국인의 매수세가 두드러졌다. 187억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 90억원, 112억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승세다. 의료정밀 업종의 상승폭이 3.13%로 가장 컸다. 이어 화학(2.16%), 비금속광물(!.74%), 의약품(1.66%), 철강·금속(1.53%) 등의 순이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 27,000 등락률 +4.33% 거래량 252,613 전일가 623,000 2020.11.03 09:52 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 2차전지(생산) 테마 상승세에 1.11% ↑LG화학, 온택트 환경 과학 교육 사회공헌 활동 실시LG화학, 최근 5일 외국인 23만 1649주 순매수... 주가 60만 9000원(-0.33%) close 이 4.3% 상승하며 가장 두드러졌다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 11,000 등락률 +4.50% 거래량 350,455 전일가 244,500 2020.11.03 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 2.07%셀트리온, 美에 코로나19 신속진단키트 2100억원 공급 계약 close (3.0%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 450,000 전일대비 10,000 등락률 +2.27% 거래량 147,371 전일가 440,000 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 최근 5일 개인 46만 7178주 순매도... 주가 43만 6500원(-1.24%)코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합 close (2.7%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 800 등락률 +1.39% 거래량 4,343,798 전일가 57,400 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 공동교섭단과 오늘 첫 상견례…단체교섭 시작삼성 오디세이 G7, 美 유명 IT 매체 "최고의 게이밍 모니터" 호평 신고가 경신! 실적 시즌 또 한번! 지금이 기회! close (1.3%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 700 등락률 +0.88% 거래량 596,133 전일가 79,600 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지'그린뉴딜'에 힘 싣는 최태원코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합 close (1.2%) 등의 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 2,000 등락률 -0.70% 거래량 227,472 전일가 285,500 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합GS칼텍스, 정유사 최초로 주유소서 네이버페이 간편결제 도입 close 와 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,528,000 전일대비 3,000 등락률 -0.20% 거래량 4,954 전일가 1,531,000 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아광군제 다가온다…수혜주로 쏠리는 눈길코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합) close 만 각각 -0.7%, -0.5% 하락했다.

코스닥도 비슷한 추세를 보이고 있다. 전장 대비 0.88%(7.06포인트) 오른 810.01로 출발한 이후 상승세를 키워가고 있다. 오전 9시33분 기준 전날보다 1.82% 오른 817.58을 기록했다.

코스닥시장에서는 외국인들이 14억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 23억원, 3700만원을 순매도했다.

역시 모든 업종이 오르고 있다. 통신장비 업종의 상승폭이 3.11%로 가장 컸다. 이어 유통(2.27%), IT H/W(2.27%), IT부품(2.17%), 일반전기전자(2.15%) 등의 순이었다.

시총 상위 10위 업종도 모두 올랐다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,700 전일대비 3,500 등락률 +4.11% 거래량 352,483 전일가 85,200 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지대기업집단 소속회사 2325개…24개 증가"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close 의 상승폭이 3.6%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,300 전일대비 7,800 등락률 +6.17% 거래량 134,527 전일가 126,500 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.24% ↑코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close (3.5%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,200 전일대비 3,500 등락률 +3.16% 거래량 88,601 전일가 110,700 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close (2.8%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 164,400 전일대비 6,000 등락률 +3.79% 거래량 68,207 전일가 158,400 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close (2.5%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,050 전일대비 800 등락률 +1.73% 거래량 239,856 전일가 46,250 2020.11.03 09:53 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 주가 4만 6200원.. 전일대비 2.33%코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합코스피, 1%대 하락 마감...코스닥은 810선 반등 성공 close (2.0%) 등 2% 이상 상승한 종목도 다수였다.

업계에서는 이 같은 상승세가 단기적일 수 있다는 우려가 나온다. 서상영 키움증권 연구원은 "미국 증시에서 규제 강화 우려가 높은 대형 기술주 중심으로 매물이 출회되며 나스닥이 부진한 점, 미국 대선을 둘러싼 불확실성이 여전히 높다는 점은 부담"이라며 "우리나라 증시는 상승 출발이 예상되나 매물 출회되며 미국 대선 이슈를 기다리는 모습을 보일 것이며, 특히 대선 이후 불확실성이 완화되는 것이 아니라 확대될 수 있다는 점은 투자심리 위축 요인으로 작용할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr