北 '80일 전투' 첫 달 성과 적극 선전…"목표 수행 성과 달성"

조선중앙통신 통해 재해복구·방역 등 상황 전해

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 80일 전투에 나선 지 20여일 만에 재해복구를 포함해 방역 성과를 한꺼번에 모아 집중 선전했다.

조선중앙통신은 3일 "80일 전투에 매진한 전국의 모든 부분, 모든 단위 첫 달 목표 수행에서 성과를 달성했다"면서 "노동당 제8차 대회를 향한 전 인민적 공격전에서 돌파구를 개척했다"고 보도했다.

특히 2000세대가 넘는 주택이 재건됐고 도로망과 하천 수십 곳을 정비했다고 전했다. 통신은 "피해복구 전역에서 연이어 새집들이 경사가 났다"면서 "전투 첫달에만 전국적으로 2000여 세대의 현대적인 살림집이 새로 건설됐다"고 밝혔다. 주택이 들어선 지역은 함경남도 홍원과 리원군, 함경북도 김책시, 강원도 철원·평강 등이다.

강과 하천 정비와 저수지, 관개수로 복구 등 현황도 전했다. 통신은 다리 30여개를 복구하고 강과 하천 70여 곳을 정리하는 한편 저수지 10여개, 관개수로 및 구조물 50여개를 복구했다고 보도했다. 중소형 수력발전소 금야강2호발전소가 준공되고 문평제련소는 에너지 절약형으로 리모델링됐다고 전했다.

농업 부문에서는 가을걷이에 이어 낟알 털기가 이뤄지고 있다고 보도했다. 통신은 "전국적으로 벼와 강냉이 가을이 전부 결속되고 낟알 털기가 74% 계선에 이르렀다"고 전했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 성과에 대해서는 "안정적이며 완벽한 방역 형세를 유지 강화하고 과학연구기관에서 효능 높은 소독약들을 개발했다"고 밝혔다.

한편 북한은 내년 1월 8차 당대회를 앞두고 지난달 5일 당 정치국 회의에서 '80일 전투'를 선포했다.

