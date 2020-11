삼성전자 "삶을 더 풍요롭고 편리하게"…인간 중심 AI 연구

'삼성 AI 포럼 2020' 2일차

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 삼성리서치 주관으로 열린 '삼성AI포럼 2020' 2일차 온라인 행사에서 인간 중심의 인공지능(AI)에 대한 논의를 이어갔다고 3일 밝혔다.

승현준 삼성리서치 소장(사장)은 기조연설을 통해 "둘째 날 포럼 주제인 '인간 중심의 AI'는 우리의 삶을 더 풍요롭고 편리하게 해주는 제품과 서비스를 만들자는 삼성전자의 비전과 일맥상통하다"고 말했다.

승 소장은 "연구 자유도가 높은 학문적 연구와 달리 현실적인 문제를 해결해야 하는 기업들의 연구에는 극복해야 할 제약이 많다"며 "이러한 제약이 기업의 창의적 문제 해결과 혁신적 연구를 가능하게 하는 원동력"이라고 설명했다.

특히, AI 연구가 추구해야 할 큰 그림의 예로 AI 기술이 적용된 삼성 제품과 서비스 사례를 언급하며 향후 더 많은 가치를 제공하기 위한 삼성전자뿐만 아니라 AI 연구자들이 극복해야 할 기술적 도전과 연구 방향을 제시했다.

승 소장은 삼성전자가 비전과 그래픽, 음성과 언어, 로보틱스 등 전통적인 AI 분야는 물론 온 디바이스 AI 분야와 AI를 통해 삶에 새로운 영향을 줄 수 있는 건강과 웰니스 분야도 활발히 연구를 진행하고 있다고 소개했다.

각 분야가 당면한 한계를 극복하기 위해 삼성전자가 진행 중인 연구 현황, 글로벌 대학·기업과의 협력 성과와 파트너십도 함께 소개했다.

승 소장은 "더 나은 세상을 만들기 위해 AI가 어떻게 우리의 행동 변화를 이끌어 삶을 개선시킬 수 있을지를 보다 심도 깊게 고민할 필요가 있다"며 발표를 마무리했다.

이어 자연어 처리 세션에는 미국 스탠포드 대학교의 크리스토퍼 매닝 교수, 비전 세션에는 미국 조지아공과대학교 데비 파릭 교수, 인간과 로봇의 상호작용 세션에는 미국 애리조나주립대학교의 수바라오 캄밤파티 교수, 로보틱스 세션에는 삼성리서치 뉴욕 AI센터장 다니엘리 부사장이 발표하는 등 세계 각국에서 최근 활발하게 연구 활동을 하고 있는 AI 전문가들의 기조 강연이 진행됐다.

