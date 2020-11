박화진 고용차관, 배달종사자 간담회…"사고예방·업무환경 개선"

[아시아경제 김보경 기자] 박화진 고용노동부 차관은 3일 필수노동자인 음식배달 종사자의 안전을 보호하기 위해 사업체 관계자·종사자들과 간담회를 열었다.

이날 서울고용노동청에서 열린 간담회 참석자들은 이륜차 관련 사고 현황을 공유하고, 업계의 안전활동 추진상황과 배달종사자 안전확보 방안에 대해 토론했다.

딜리버리히어로코리아(푸드플라이)는 그간 이륜차 전문 교육기관을 통해 시행한 배달종사자의 '이륜차 안전운전 실습교육' 사례를 발표했다.

메쉬코리아(VROONG)는 '부릉 라이더 안심배송' 영상을 제작해 종사자가 안전한 배송을 수행할 수 있도록 안전교육 자료로 활용하고 있어 눈길을 끌었다.

고용부와 안전보건공단은 배달종사자 보호를 위해 배달 애플리케이션과 연계한 '정보공유프로그램(Open-API)' 개발·보급 계획을 설명했다. 이 프로그램은 이륜차 사고발생 위험지역을 안내하고, 기상 및 조건별 맞춤형 유의사항 등을 제공한다.

고용부는 배달종사자의 업무환경 개선을 위해 휴게시설 등의 설치를 지원할 예정이다. 50인 미만 배달종사자, 환경미화원 고용사업장에서 휴게·샤워시설을 설치할 경우 최대 3000만원(소요금액의 70%)을 지원한다.

또 국토교통부, 경찰청 등 관계부처 및 유관기관과 협업해 이륜차로 인한 사고예방 활동을 강화하기로 했다.

박 차관은 "코로나19 감염병 유행 속에서 필수노동자인 음식배달 종사자가 배달과정에서 사고로 다치고 있어 안타까운 심정"이라며 "배달 종사자들이 안전하게 일할 수 있는 환경이 조성되도록 필수노동자 보호대책을 추가 마련·시행하겠다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr