AI가 만든 옷 나온다…"1초에 1만개 디자인 뽑아내"

롯데온(ON)의 실험

디자인·생산 스타트업들과 협업

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온(ON)이 인공지능(AI) 기술을 접목한 신개념 패션 브랜드를 선보인다.

롯데온은 3일 신규 프로젝트 브랜드 ‘데몬즈’를 론칭한다고 밝혔다. 데몬즈는 AI를 활용해 의류를 기획 및 제작, 유통하는 브랜드로 롯데온은 이를 통해 국내에서 새로운 패션 유통 방식을 실험한다.

데몬즈의 브랜드명도 MZ(밀레니얼 세대와 Z세대의 합성어)세대 사이에서 디자인에 새로운 감성을 입힌다(M + ON + Z)’는 의미를 담고 있다

롯데온은 데몬즈 론칭을 위해 AI 기술과 생산 능력을 가진 스타트업들과 힘을 합쳤다. 가장 중요한 디자인은 AI 활용 디자인 전문 스타트업인 디자이노블이 맡았으며, 생산은 스타트업 콤마, 유통은 롯데온이 책임진다.

디자이노블이 개발한 AI는 인터넷을 통해 전 세계 의류 상품의 패턴과 색상, 소재 등을 분석해 상품 트렌드로 정리한 후 매 시즌 콜렉션, 룩북 등 수백만 자료를 참고해 스스로 반복 스케치 작업을 진행한다. 이를 통해 AI는 1초에 1만개까지 상품 디자인이 가능하다. 디자이노블 자체 조사 결과 72시간 학습한 AI의 판매 예측 적중률은 10년차 상품기획자(MD) 대비 약 20%포인트 높은 76.8% 수준인 것으로 나타났다.

데몬즈는 주문 후 생산을 시작하는 주문생산방식을 도입했다. 다품종소량생산을 기반으로한 주문생산방식은 불필요한 의류 생산을 줄여 친환경적인 생산 방식으로 각광받고 있다. 그러나 수요 예측 및 생산에서 디지털화가 돼 있지 않으면 비용이 많이 들어 기존 패션 업계에서는 도입하기 힘든 방식이기도 하다. 데몬즈는 AI 기술력, 롯데온의 데이터와 물류망을 바탕으로 신속한 생산 및 배송이 가능해 주문생산방식의 새로운 유통 구조 실험에 나선다.

롯데온은 데몬즈의 첫 뮤즈로 힙합 아티스트 치타를 선정해 ‘데몬즈 X 치타’ 상품을 선보인다. 첫 협업 셀럽으로 치타를 선정한 이유는 방송을 통해 보여준 당당함, 패션과 예술에 대한 감각 등이 데몬즈가 추구하는 브랜드 감성과 일치해서다. AI는 치타가 가진 삶의 가치관을 상품 디자인에 담는 작업을 했다. 치타는 반려묘, 환경, 변화된 자신의 모습 등 직접 고른 이미지를 AI에게 전달했고 AI는 이미지와 스스로 뽑아낸 데이터를 합쳐 치타의 철학이 담긴 스트리트 패션 디자인을 만들어 냈다.

롯데온은 이를 바탕으로 구스 다운, 플리스 다운, 후드 및 맨투맨 티셔츠 등 8종의 상품을 오는 17일까지 한정 판매한다. 오는 6일까지는 데몬즈 론칭을 기념해 전 상품을 15% 할인 판매해 플리스 다운을 24만7950원에, 후드 집업을 11만8850원에, 아노락 자켓을 18만1260원에 선보인다. 또한 6일에는 롯데온의 라이브 방송에 치타가 출연해 본인의 가치관이 담긴 디자인과 상품 기획 과정에 관한 이야기를 들려주며 고객과 소통에 나설 예정이다.

박달주 롯데e커머스 전략기획부문장은 “데몬즈는 롯데온이 AI 디자이너와 손을 잡고 선보이는 프로젝트 브랜드로, 치타를 뮤즈로 8종의 상품을 출시한다“며 “나중에는 사진 한 장으로 AI 디자이너가 만들어 주는 나만의 디자인까지 가능한 수준으로 플랫폼화할 계획”이라고 말했다.

