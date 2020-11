한국인으로는 네 번째

[아시아경제 김지희 기자] 오현주 주유엔대표부 차석대사가 2020∼2022년 임기 유엔 중앙긴급대응기금(CERF) 자문위원에 임명됐다.

2일 외교부에 따르면 CERF는 전 세계 인도적 위기에 구호자금을 신속 지원하기 위해 2006년 설립됐다. 유엔사무총장이 선정하는 18명의 자문위원은 기금의 효율적 사용방안을 비롯한 인도적 위기 대응 정책과 관련한 의견을 제시하는 역할을 한다.

한국인이 CERF 자문위원에 임명된 것은 박수길 대사, 한비야 구호활동가, 최석영 대사에 이어 네 번째다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr